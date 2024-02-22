«А деньги есть у вас?»: Путин и Хуснуллин проехали на КамАЗе по трассе М-12

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Республику Татарстан проехал на КамАЗе по трассе М-12 «Восток».

В грузовике глава государства ехал вместе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Когда глава государства садился в автомобиль, вице-премьер РФ спросил: «до трассы М-12 "Восток" подбросите?», на что российский лидер ответил: «да, а деньги у вас есть?».

«Мечта сбылась. Всю жизнь мечтал, когда в 90-е годы ездил на КамАЗе по всей стране, сесть на хорошие дороги на хорошей машине. А то, что с президентом, даже не мечтал», - поделился Хуснуллин.

Президент в свою очередь поблагодарил вице-премьера «за дороги». Зампред Правительства РФ отметил, что Татарстан можно рассматривать как яркий пример «развития агломерации дорожных сетей», подчеркнув, что все дороги в регионе приведены в нормативное состояние.

Ранее Владимир Путин совершил 30-минутный полет на ракетоносце Ту-160М. В Кремле опубликовали уникальные кадры из кабины самолета. Глава государства отметил, что бомбардировщик «можно принимать в состав Вооруженных сил».