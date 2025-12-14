Politico: в Европе Трампа сравнили с Гринчем, укравшим Рождество

Действия президента США Дональда Трампа испортили рождественские праздники политикам ЕС. Об этом пишет американское издание Politico.

В публикации сообщается, что на рождественских вечеринках в европейских посольствах царит «довольно мрачное» настроение. По мнению американских журналистов, европейцы с ужасом наблюдали, «как Гринч крадет Рождество».

Представитель одной европейской страны в разговоре с Politico заявил, альянс Запада распался. По его мнению, отношения уже никогда не будут прежними.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия Pax Americana для Европы закончились. Он посетовал на то, что США настойчиво отстаивают свои интересы, и призвал ЕС начать отстаивать собственные.

В декабре Вашингтон опубликовал доктрину, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что США расходится во мнениях с чиновниками ЕС, которые имеют нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Помимо этого, в ней отмечена нацеленность Вашингтона на восстановление стратегической стабильности с Москвой. Комментируя документ, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не угрозой, а участником диалога о стабильности.

Сообщалось, что один из чиновников Евросоюза «кипел от злости» в ходе обсуждения новой стратегии американской нацбезопасности. Он также отметил бессилие стран ЕС перед состоявшимся фактом. При этом президент США заявлял, что Европе следует быть осторожной, поскольку она движется в очень плохом направлении.

Политолог-американист Малек Дудаков пояснил в разговоре со «Звездой», что новая стратегия нацбезопасности США предлагает не конфликтовать с Россией, а договориться о стратегической стабильности. По его словам нынешний документ более реалистичен, чем предыдущие, и гораздо ближе к реальности. Дудаков рассказал, что в нынешней стратегии национальной безопасности США признаются, что ресурсы страны ограничены и американская империя находится в состоянии упадка, поэтому необходимо искать приоритетные направления и работать только по ним.