МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: в Европе Трампа сравнили с Гринчем, укравшим Рождество

По словам издания, на вечеринках в европейских посольствах царит «довольно мрачное» настроение.
Сергей Дьячкин 14-12-2025 11:22
© Фото: Olivier Douliery, CNP, AdMedia, Global Look Press

Действия президента США Дональда Трампа испортили рождественские праздники политикам ЕС. Об этом пишет американское издание Politico.

В публикации сообщается, что на рождественских вечеринках в европейских посольствах царит «довольно мрачное» настроение. По мнению американских журналистов, европейцы с ужасом наблюдали, «как Гринч крадет Рождество».

Представитель одной европейской страны в разговоре с Politico заявил, альянс Запада распался. По его мнению, отношения уже никогда не будут прежними.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия Pax Americana для Европы закончились. Он посетовал на то, что США настойчиво отстаивают свои интересы, и призвал ЕС начать отстаивать собственные.

В декабре Вашингтон опубликовал доктрину, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что США расходится во мнениях с чиновниками ЕС, которые имеют нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Помимо этого, в ней отмечена нацеленность Вашингтона на восстановление стратегической стабильности с Москвой. Комментируя документ, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не угрозой, а участником диалога о стабильности.

Сообщалось, что один из чиновников Евросоюза «кипел от злости» в ходе обсуждения новой стратегии американской нацбезопасности. Он также отметил бессилие стран ЕС перед состоявшимся фактом. При этом президент США заявлял, что Европе следует быть осторожной, поскольку она движется в очень плохом направлении.

Политолог-американист Малек Дудаков пояснил в разговоре со «Звездой», что новая стратегия нацбезопасности США предлагает не конфликтовать с Россией, а договориться о стратегической стабильности. По его словам нынешний документ более реалистичен, чем предыдущие, и гораздо ближе к реальности. Дудаков рассказал, что в нынешней стратегии национальной безопасности США признаются, что ресурсы страны ограничены и американская империя находится в состоянии упадка, поэтому необходимо искать приоритетные направления и работать только по ним.

#сша #Дональд Трамп #Рождество #евросоюз #доктрина #гринч
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 