Telegraph: стратегия нацбезопасности США воздержалась от критики РФ

В Кремле этот момент посчитали позитивным.
Глеб Владовский 07-12-2025 06:19
© Фото: IMAGO, Offenberg, Globallookpress

Новая стратегия национальной безопасности США не стала включать критику в адрес России. Об этом сообщила газета Telegraph.

«Европейские лидеры с тревогой отметят, что документ избегает какой-либо критики в адрес России, в то же время агрессивно подвергая сомнению их собственную легитимность», - говорится в материале.

Отмечается, что украинский конфликт США намерены завершить. В то же время Вашингтон не планирует занимать чью-либо сторону. Кроме того, в Белом доме намерены «восстановить стратегическую стабильность» в отношениях с Россией.

Как отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает как позитивный шаг изменение позиций в стратегии нацбезопасности США.

Ранее в Кремле назвали контрастирующими подходы двух американских администраций - Джо Байдена и Дональда Трампа - к вопросу выстраивания взаимоотношений с Россией.

