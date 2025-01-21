Призывы президента США Дональда Трампа вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона - попытка захватить ресурсы другой страны. С таким обвинением в адрес 47-го главы Белого дома выступил боливийский депутат Аньело Сеспедес.

«Все президенты США, включая Дональда Трампа, стремятся только к захвату территорий других стран, у них у всех одна и та же фишка. Отбирая у других суверенных стран то, что принадлежит этим странам по закону, например, как в случае с Панамским каналом», - сказал Сеспедес в беседе с РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов. В своей инаугурационной речи он напомнил, что США намерены вернуть под свой контроль Панамский канал. По мнению Трампа, он попал по влияние Китая.

Кроме того, Трамп обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами и кораблями военно-морского флота. Якобы Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала.

Однозначный ответ на притязания Трампа ранее дал президент Панамы Хосе Рауль Мулино, заявивший, что канал «был и останется частью Панамы». Именно его страна ответственна за канал перед всем миром и не собирается отказываться от него, уточнил Мулино.