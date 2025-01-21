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Президент Панамы отверг претензии Трампа на Панамский канал

Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что страна готова к диалогу по этому вопросу, но не к подчинению.
Елизавета Кондрикова 2025-01-21 00:35:29
© Фото: Chen Haoquan, XinHua Globallookpress

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг заявления, сделанные президентом США Дональдом Трампом в отношении принадлежности Панамского канала, вновь подчеркнув, что канал «был и остается частью Панамы».

«От имени Республики Панама и ее народа я обязан решительно отвергнуть заявления, сделанные президентом Дональдом Трампом в его инаугурационной речи, касающиеся Панамы и ее канала... Мы готовы к диалогу, но не к подчинению», - говорится в сообщении президента, опубликованном в соцсети X.

Мулино вновь заявил, что не собирается отказываться от своих слов по Панамскому каналу, сказанных 22 декабря, и отметил, что управление останется в руках страны. Именно Панама ответственна за канал перед всем миром, в том числе перед Соединенными Штатами, добавил он.

В ходе своей инаугурационной речи Трамп вновь заявил, что Вашингтон хочет «вернуть себе контроль» над водной сетью, отметив, что сейчас канал попал под влияние Китая. Напомним, ранее власти Панамы отвергли участие Пекина в администрировании канала, заявив, что такие обвинения Трампа необоснованны.

#сша #Дональд Трамп #Панама #панамский канал #Хосе Рауль Мулино
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