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В Панаме опровергли участие Китая в управлении каналом

Ранее власти Панамы ответили на слова Трампа о том, что вопрос принадлежности канала обсуждается между двумя странами.
Елизавета Кондрикова 2025-01-09 04:15:38
© Фото: Diego Lezama, httpimagebroker.com#search Globallookpress

В администрации Панамского канала опровергли участие Китая в управлении каналом и намеренное установление высоких тарифов для американских кораблей, тем самым ответив на обвинения избранного президента США Дональда Трампа.

«Обвинения в том, что Китай управляет каналом, необоснованны... Китай никак не вовлекается в наши операции... (Тарифы - прим.ред.) применяются ко всем судам со всего мира, и никаких исключений нет», - приводит РИА Новости слова главы администрации Васкеса Моралеса, сказанные им в интервью для Wall Street Journal.

Ремонт канала же происходит за счет средств самой Панамы, добавил Моралес. По его словам, власти страны никого не дискриминируют, «ни американцев, ни китайцев, ни кого-либо еще», так как это привело бы к хаосу.

Напомним, ранее Трамп заявил, что вопрос принадлежности канала обсуждается с властями Панамы. Подобные слова опровергли в панамском МИД и добавили, что этот судоходный путь «останется в панамских руках».

#Китай #сша #Дональд Трамп #Панама #панамский канал
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