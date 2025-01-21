МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Саперы одним залпом проложили дорогу нашим танкам через минные поля ВСУ

После выполнения боевой задачи танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии смогли беспрепятственно занять более выгодные рубежи.
2025-01-21 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные инженеры общевойсковой армии группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Саперы первыми идут через минные поля, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая продвижение российских войск.

«Эта машина делает проходы в минных полях, чтобы могли двигаться машины и пехота. Без этой машины проход не сделать. Вылетает кишка на 100-150 метров и если поле заминировано, то она детонирует и разминируется целиком территория», - объяснил механик-водитель установки УР-77 с позывным Шумный.

В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте противотанковые и противопехотные мины. Каждая такая обезвреженная мина - еще один шаг, приближающий к мирной жизни. Военнослужащие ежедневно разминируют дороги. С помощью современных миноискателей они находят неразорвавшиеся боеприпасы.

«Гражданские обращаются, мы приезжаем, получаем координаты. Где-то сброс был, где-то снаряд. Мы приезжаем, смотрим, утилизируем на месте. Из этого наша работа и состоит. Гражданские потом могут спокойно передвигаться и не бояться за свои жизни и здоровье», - отметил командир инженерно-штурмового отделения с позывным Рубин.

Саперы несут службу, требующую высочайшего мастерства и самоотверженности. Ежедневно они рискуют жизнью, смотря смерти в глаза.

Ранее Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. Глава оборонного ведомства поблагодарил личный состав, который с честью выполняет свой воинских долг, внося вклад в укрепление обороноспособности страны.  

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.  

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Саперы #ур-77 #минные поля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 