Саперы одним залпом проложили дорогу нашим танкам через минные поля ВСУ

Военные инженеры общевойсковой армии группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Саперы первыми идут через минные поля, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая продвижение российских войск.

«Эта машина делает проходы в минных полях, чтобы могли двигаться машины и пехота. Без этой машины проход не сделать. Вылетает кишка на 100-150 метров и если поле заминировано, то она детонирует и разминируется целиком территория», - объяснил механик-водитель установки УР-77 с позывным Шумный.

В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте противотанковые и противопехотные мины. Каждая такая обезвреженная мина - еще один шаг, приближающий к мирной жизни. Военнослужащие ежедневно разминируют дороги. С помощью современных миноискателей они находят неразорвавшиеся боеприпасы.

«Гражданские обращаются, мы приезжаем, получаем координаты. Где-то сброс был, где-то снаряд. Мы приезжаем, смотрим, утилизируем на месте. Из этого наша работа и состоит. Гражданские потом могут спокойно передвигаться и не бояться за свои жизни и здоровье», - отметил командир инженерно-штурмового отделения с позывным Рубин.

Саперы несут службу, требующую высочайшего мастерства и самоотверженности. Ежедневно они рискуют жизнью, смотря смерти в глаза.

Ранее Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. Глава оборонного ведомства поблагодарил личный состав, который с честью выполняет свой воинских долг, внося вклад в укрепление обороноспособности страны.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.