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Белоусов поздравил бойцов и ветеранов с Днем инженерных войск

Министр обороны РФ выразил уверенность, что военнослужащие инженерных войск будут успешно решать поставленные задачи и обеспечивать защиту национальных интересов страны.
Ян Брацкий 2025-01-21 00:20:53
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что уже более трехсот лет личный состав инженерных войск с честью выполняет свой воинских долг, внося вклад в укрепление обороноспособности страны.  

«Сегодня в ходе спецоперации военные инженеры, продолжая традиции предшественников, проявляют беспримерное мужество и героизм, действуют четко и слаженно в сложных боевых условиях», - отметил Белоусов.

Бойцы демонстрируют профессионализм и высокую выучку при очистке местности от взрывоопасных предметов, установке минных полей, возведении укрытий и производстве взрывных работ, добавил он. Министр также напомнил об участии военнослужащих инженерных войск в устранении последствий чрезвычайных ситуаций.

«Эффективная работа военных инженеров - во многом заслуга преподавателей военных вузов и учебных центров, которые готовят высококлассных специалистов», - сказал Министр обороны РФ.

Отдельно Андрей Белоусов обратился к ветеранам инженерных войск, поблагодарив их за беззаветное служение Родине, которое является примером для всех защитников Отечества.

#армия #инженерные войска #Минобороны России #ВС РФ #разминирование #Белоусов #СВО
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