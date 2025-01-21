Белоусов поздравил бойцов и ветеранов с Днем инженерных войск

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что уже более трехсот лет личный состав инженерных войск с честью выполняет свой воинских долг, внося вклад в укрепление обороноспособности страны.

«Сегодня в ходе спецоперации военные инженеры, продолжая традиции предшественников, проявляют беспримерное мужество и героизм, действуют четко и слаженно в сложных боевых условиях», - отметил Белоусов.

Бойцы демонстрируют профессионализм и высокую выучку при очистке местности от взрывоопасных предметов, установке минных полей, возведении укрытий и производстве взрывных работ, добавил он. Министр также напомнил об участии военнослужащих инженерных войск в устранении последствий чрезвычайных ситуаций.

«Эффективная работа военных инженеров - во многом заслуга преподавателей военных вузов и учебных центров, которые готовят высококлассных специалистов», - сказал Министр обороны РФ.

Отдельно Андрей Белоусов обратился к ветеранам инженерных войск, поблагодарив их за беззаветное служение Родине, которое является примером для всех защитников Отечества.