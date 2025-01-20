Сапер рассказал о «мяукающих тумбочках», которые оставляют боевики

Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Центр» продолжают разминирование освобожденного от украинских националистов города Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Обследуются дороги, объекты инфраструктуры и жилые дома. Саперы ищут и обезвреживают взрывоопасные предметы, в том числе элементы от кассетных боеприпасов. Боевики также оставляют ловушки в виде «растяжек» и других приспособлений.

«У меня товарищи находятся на других направлениях. Они мне рассказывали про "мяукающие тумбочки". Заходим, слышим мяуканье, допустим в шкафу. Сердобольный шкаф откроет - произойдет взрыв», - говорит о хитростях ВСУ командир взвода.

По словам бойцов, ВСУ пытаются проводить дистанционное минирование. Они по ночам сбрасывают противотанковые боеприпасы с промышленных беспилотников.

Напомним, в октябре прошлого года в МО РФ сообщили об освобождении города Селидово. Националистов оттуда выбили подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.