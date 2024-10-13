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Саперы вручную собрали ракету от УР-77 «Змей Горыныч» на месте запуска

Саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, создавая проходы для техники и военнослужащих.
2024-10-13 05:57:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск «Запад» с помощью заряда разминирования от установки УР-77 проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ в зоне спецоперации. Они показали свою боевую работу.

Эта установка выбрасывает, а затем подрывает тяжелый стометровый тротиловый шнур. Мощный взрыв уничтожает мины и открывает на поле широкий безопасный проход, по которому без труда сможет пройти даже тяжелая техника. Все составные части заряда бойцы выносят вручную к месту запуска. УР-77 позволяет проделывать проходы длиной до ста метров.

Саперы первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая продвижение российских войск. В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте противотанковые и противопехотные мины.

Ранее саперы показали, как разминируют местность под Авдеевкой при помощи дронов. Боеприпас сбрасывается с беспилотника на мину, уничтожая ее.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #разминирование #Военные инженеры #УР-77 «Змей Горыныч»
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