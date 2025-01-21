На месте ЧС на Кубани собрали 200 тысяч тонн замазученного песка

Из танкера, севшего на мель в районе мыса Панагия, уже откачали 70 кубометров мазута. Нефтепродукты загружают в специальные машины, которые оборудованы системой подогрева.

Очередь из битумовозов и непрерывная работа дизелей - на уцелевшей корме, после прогрева трюмов и запуска основного двигателя танкера, откачивают чистый мазут. В сутки здесь отгружают до десяти автоцистерн.

«Привлечены четыре битумовоза, подготовлено 12 цистерн для вывоза мазута», - рассказал руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Неспокойное море сейчас волнует всех. Стихия возвращает со дна мазут и больше двадцати километров краснодарского побережья вновь под ударом повторного загрязнения. В минувшую субботу в окрестности Анапы вернулась тяжелая техника, которая грузит замазученый грунт, там где вручную с ним не справиться. Песок пересыпают очень бережно, чтобы не взять лишнего. Золотые дюны Кубани - главная гордость этих мест.

«Вскопали вышку, а под ней чуть ли не склад этого мазута, какая-то пленка еще», - сетует волонтер из Саратова Дмитрий Егорушкин.

В межсезонье здесь обычно тихо и безлюдно - не курортное время. Однако этой зимой работы хватило всем. В перевозке участвуют коммунальщики, МЧС и частные предприятия. Двести тысяч тонн загрязненного грунта - ровно столько уже отправлено на местные полигоны.

«Он только появился, вчера его не было. Это новый выброс, свежий. Он еще не успел застыть. Вязкий, тянется, но собирать надо, иначе он уйдет в толщу песка», - предупредила волонтер из Москвы Дарья Мельникова.

Эпицентр ЧС по-прежнему находится в Керченском проливе. На мысе Панагия с воды и на берегу мазут собрали полностью. Сейчас здесь сосредоточен весь спасательный флот Черноморья. Параллельно специалисты из «Морспаса» составляют план подъема затонувшего танкера «Волгонефть-212» и носовой части «239-го». С кораблей, которые лежат на дне пролива, нефтепродукты еще только предстоит откачать.