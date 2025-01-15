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С пляжей Анапы убрали почти весь замазученный песок

Сейчас специалисты достраивают земляной вал вокруг севшего на мель танкера «Волгонефть-239».
Николай Аксенов 2025-01-15 11:56:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С пляжей Анапы убрали почти весь песок, загрязненный мазутом. Также специалисты сделали искусственную заводь вокруг севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Об этом с места ЧП сообщает корреспондент телеканала «Звезда» Николай Аксенов.

Теперь же вытекшие нефтепродукты сортируют специальными «ванными». Но большая часть топлива замерзла и опустилась на дно.

Вскоре планируется достроить и земляной вал вокруг корабля. После этого начнется откачка мазута. В резервуарах судна нефтепродукты стали вязкими, поэтому их предстоит отогреть.

Напомним, накануне в беседе со «Звездой» заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун рассказал, когда начнется откачка мазута из танкера «Волгонефть-239». Предполагается, что к этому приступят через двое-трое суток.

#Краснодарский край #танкер #анапа #наш эксклюзив #мазут #откачка #«Волгонефть-239»
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