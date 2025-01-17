Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из «Волгонефти-239»

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из севшего на мель танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сегодня утром сообщили Министерстве транспорта Российской Федерации. Отмечается, что удалось восстановить поврежденное в результате аварии оборудование, которое поможет разогреть мазут.

«Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной», - сказал глава ведомства Роман Старовойт.

В Минтрансе добавили, что завершено строительство подъездной дороги. Кроме того, закончена обваловка кормы танкера.

Напомним, накануне сообщалось, что экстренные службы полностью блокировали вытекание мазута из «Волгонефть-239». До этого с пляжей Анапы убрали почти весь песок, загрязненный нефтепродуктами.

Ранее в Крыму ученые предложили экспериментальные методы по переработке собранного мазута. Он может пойти на удобрения для растений.