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Ремонтная бригада запустила главный двигатель танкера «Волгонефть-239»

На танкере подогревают мазут, чтобы откачать его из кормовой части судна.
Игнат Далакян Николай Аксенов 2025-01-18 21:35:34
© Фото: Mintrans_Russia Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

В поселке Волна ремонтная бригада запустила главный двигатель танкера «Волгонефть-239». Сейчас на судне подогревают мазут, чтобы откачать его из кормовой части судна. 

Чистый мазут из трюмов корабля планируют отправлять с мыса Панагия железнодорожными составами. Для этого на территории местного НПЗ готовят специальный терминал.

В свою очередь, новые выбросы мазута зафиксировали на пляжах Анапы. Опустившиеся на дно нефтепродукты поднял шторм. Он не утихает на Черном море. Сейчас идет уборка 13-ти загрязненных участков. Одновременно просеивают песок на основной территории. Это, так называемая, чистовая уборка, чтобы отделить мельчайшие капли мазута.

Шквалистый ветер и шторм от Темрюка до Сочи. Непогода вновь бросает вызов краснодарским спасателям.

Мазут хитер. Если его нет на поверхности, это не означает, что пляж чистый. Море закапывает его в песок.

Новые пятна нефтепродуктов море поднимает со дна. Под ударом оказалось 18 километров берега.

«В одном месте нужно лопатами собирать а чуток пройдешь - и там нужно просеивать», - рассказал заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин.

Задачи у ликвидаторов ЧС две: убрать загрязнения, и сохранить песок - золотую гордость Анапы.

Дежурная группа патрулирует берег каждые пол часа. Как только замечено пятно мазута среди песка - на помощь отправляется целая бригада.

Ранее Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из «Волгонефти-239». Специалисты пытаются разогреть подмерзшие нефтепродукты.

#в стране и мире #Краснодарский край #танкер #мазут #откачка #«Волгонефть-239»
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