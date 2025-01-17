Фицо: Словакия примет меры, если Киев не передумает насчет транзита газа

Словакия примет ответные меры в случае, если Украина не отменит свое решение насчет транзита российского газа. Такое заявление сделал словацкий премьер Роберт Фицо в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По его словам, решение украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита голубого топлива может нанести ущерб не только Словакии, но и Евросоюзу в целом.

«Решение Зеленского о прекращении транзита газа через Украину наносит значительный ущерб Словакии и причиняет миллиарды евро ущерба всему Евросоюзу. Если оно не будет отменено, Словакия примет ответные меры», - написал он в соцсетях.

Напомним, что Фицо и ранее заявлял о том, что Братислава может принять ответные меры за остановку Украиной транзита российского газа. Словакия планирует прекратить поставки гуманитарной помощи, в том числе и те, которые одобрены правительством.