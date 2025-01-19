Фицо заявил, что многие страны ЕС стали слугами Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что многие страны Евросоюза стали слугами украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал в соцсетях.

«Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо - словацкий премьер, а не украинский слуга», - подчеркнул он в опубликованном видеообращении.

Таким образом, политик подчеркнул готовность наложить вето на нову финансовую помощь со стороны Евросоюза из-за остановки Киевом транзита газа.

Ранее сообщалось, что Фицо примет ответные меры в том случае, если Украина не передумает насчет своего решения об остановке транзита газа.