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Фицо заявил, что многие страны ЕС стали слугами Зеленского

Таким образом, политик выразил готовность наложить вето на предоставление Евросоюзом новой финпомощи.
Глеб Владовский 2025-01-19 19:46:52
© Фото: IMAGO Ton Molina Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что многие страны Евросоюза стали слугами украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал в соцсетях.

«Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо - словацкий премьер, а не украинский слуга», - подчеркнул он в опубликованном видеообращении.

Таким образом, политик подчеркнул готовность наложить вето на нову финансовую помощь со стороны Евросоюза из-за остановки Киевом транзита газа.

Ранее сообщалось, что Фицо примет ответные меры в том случае, если Украина не передумает насчет своего решения об остановке транзита газа.

#в стране и мире #евросоюз #Владимир Зеленский #Роберт Фицо #словакия
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