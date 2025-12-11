МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп назвал следующую цель США после Венесуэлы

Президент Колумбии Густаво Петро, члены его семьи и ближайшие советники находятся под санкциями США из-за «рекордного производства кокаина» в стране.
Ян Брацкий 11-12-2025 00:39
© Фото: Florian KoppimageBROKER.com Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Колумбии Густаво Петро будет следующей целью борьбы с производством наркотиков в Латинской Америке. Глава Белого дома также пригрозил колумбийскому президенту проблемами.

«У него могут быть большие проблемы, если он не одумается. Колумбия производит много наркотиков. У них есть кокаиновые фабрики, где они производят кокаин», - сказал Трамп в Белом доме.

Ранее Минфин США утвердил экономические санкции в отношении Колумбии, в частности, против ее президента Густаво Петро. В санкционный список также вошли его супруга, дети и близкие советники. Причинами введения рестрикций стало «рекордное производство кокаина» в Колумбии. По мнению Вашингтона, наркотики из этой латиноамериканской страны попадают в Штаты и отравляют американцев.

Борьбу с наркокартелями Соединенные Штаты активизировали в конце лета этого года, отправив три военных корабля к берегам Венесуэлы, к властям которой у Трампа схожие претензии. После серии угроз и телефонных разговоров с лидером Боливарианской республики, глава Белого дома не исключил ударов по наземным целям.

Сегодня американский лидер заявил о захвате крупнейшего танкера у берегов Венесуэлы. Судно находилось под санкциями США. Характер груза не уточняется. Причины захвата судна Трамп не уточнил, назвав их вескими.

#сша #Трамп #венесуэла #Колумбия #Латинская Америка #наркокартели
