МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: Трамп дал Мадуро неделю, чтобы покинуть Венесуэлу

Дедлайн истек в пятницу.
Дима Иванов 02-12-2025 03:15
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп в ходе короткого телефонного разговора с Николасом Мадуро на прошлой неделе отверг большинство просьб венесуэльского лидера и поставил ему ультиматум. У Мадуро якобы была одна неделя, чтобы покинуть Венесуэлу вместе с семьей. Об этом сообщили четыре источника Reuters, знакомые с содержанием беседы.

По информации источников агентства, Мадуро предлагал несколько вариантов мирной передачи власти, в том числе переход полномочий вице-президенту Дельси Родригес и проведение новых выборов. Он также просил гарантий безопасного выезда для себя и семьи в третью страну. Трамп отклонил эти предложения и заявил, что единственный приемлемый сценарий - немедленный и безоговорочный уход Мадуро с поста президента.

Дедлайн истек в пятницу, после чего Трамп объявил о закрытии воздушного пространства Венесуэлы. Каракас уже запросил повторный звонок. Трамп публично подтвердил сам факт разговора, но отказался раскрывать детали, назвав его «просто звонком».

Источники подчеркивают, что после истечения недельного срока варианты Мадуро для организованного и безопасного ухода резко сократились.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Мадуро якобы выразил готовность уйти в отставку в течение 18 месяцев.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 