Reuters: Трамп дал Мадуро неделю, чтобы покинуть Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп в ходе короткого телефонного разговора с Николасом Мадуро на прошлой неделе отверг большинство просьб венесуэльского лидера и поставил ему ультиматум. У Мадуро якобы была одна неделя, чтобы покинуть Венесуэлу вместе с семьей. Об этом сообщили четыре источника Reuters, знакомые с содержанием беседы.

По информации источников агентства, Мадуро предлагал несколько вариантов мирной передачи власти, в том числе переход полномочий вице-президенту Дельси Родригес и проведение новых выборов. Он также просил гарантий безопасного выезда для себя и семьи в третью страну. Трамп отклонил эти предложения и заявил, что единственный приемлемый сценарий - немедленный и безоговорочный уход Мадуро с поста президента.

Дедлайн истек в пятницу, после чего Трамп объявил о закрытии воздушного пространства Венесуэлы. Каракас уже запросил повторный звонок. Трамп публично подтвердил сам факт разговора, но отказался раскрывать детали, назвав его «просто звонком».

Источники подчеркивают, что после истечения недельного срока варианты Мадуро для организованного и безопасного ухода резко сократились.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Мадуро якобы выразил готовность уйти в отставку в течение 18 месяцев.