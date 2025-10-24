Минфин США ввел санкции против президента Колумбии и его семьи

Американский минфин утвердил санкции в отношении Колумбии, в частности, против ее президента Густаво Петро. Кроме него, в санкционный список включены его супруга Вероника дель Сокорро Алькосер Гарсия, старший сын ​​Николас Фернандо Петро Бургос (Николас Петро) и некий близкий соратник Армандо Альберто Бенедетти Вильянеда (Армандо Бенедетти).

В пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства финансов, говорится, что США ввели санкции из-за «рекордного производства кокаина» в Колумбии.

«С момента прихода к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов, захлестнув Соединенные Штаты и отравляя американцев. Президент Петро допускал процветание наркокартелей и отказывался пресекать эту деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и ясно дает понять: мы не потерпим незаконного ввоза наркотиков в нашу страну», - приводится заявление главы ведомства - министра финансов Скотта Бессента.

Также отмечается, что принятию санкций предшествовал указ президента Дональда Трампа о мерах против иностранных лиц, вовлеченных в международную незаконную торговлю наркотиками.

В последнее время Соединенные Штаты активизировали так называемую борьбу с наркотиками и наркокартелями в целом. В прицел попала Боливарианская Республика Венесуэла и ее лидер Николас Мадуро. Американская активность проявляется в нападении на катера и суда у венесуэльских берегов, где якобы находятся наркоторговцы, а вчера, 23 октября, Трамп заявил, что дальше будет наземная операция.