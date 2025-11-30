Легендарный кардиоцентр имени Чазова отмечает 80-летие

Тысячи спасенных жизней, уникальные разработки и мировые достижения... Все это о легендарном кардиоцентре имени Чазова, который отмечает 80-летие со дня основания.

Коллектив лечебного учреждения берется за самые сложные случаи. А еще на его счету немало открытий. В центре изобрели первую систему суточного мониторирования ЭКГ, провели первое МРТ сердца.

А в 1975 году в отделе неотложной кардиологии впервые в мире больному с инфарктом ввели тромболитик и спасли жизнь. Этот метод лечения затем включили в первую десятку основных достижений мировой кардиологии XX века. И все это во многом заслуга Евгения Чазова, создателя центра, на тот момент не имевшего аналогов в мире.

О своем отце рассказала Ирина Чазова, академик РАН и заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии имени академика Евгения Чазова Минздрава России.

«Мой папа был великим ученым, и во всех учебниках кардиологии, зарубежных в том числе, он прописан как человек, который открыл систему противосвертывания. Изобрел первый тромболитический препарат, который спас огромное количество жизней и в нашей стране, и за рубежом», - отметила Чазова.

В центре Чазова ведутся многочисленные научные исследования по всем главным направлениям кардиологии: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, тромбозы, острый инфаркт миокарда, артериальная гипертония, нарушения ритма сердца, первичные поражения миокарда, недостаточность кровообращения.

В 2021 году министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал в разговоре со «Звездой» уход Чазова величайшей утратой. Мурашко подчеркнул, что Чазов был величайшим кардиологом, который привнес огромный вклад в систему здравоохранения и в кардиологию в частности. Министр напомнил, что врач продолжал оказывать медицинскую помощь лично, даже возглавляя Минздрав СССР.

Тогда же заведующий сектором философии политики Института философии РАН, советник президента РФ Владимир Шевченко в беседе со «Звездой» назвал Чазова «великим ученым», который создал разработку, которая «не снилась никому». По словам Шевченко, Чазов помогал в лечении людям из правительства и центральных органов власти. Руками Евгения Ивановича был создан центр по медицинскому обслуживанию, который стал «показательным для остальных».