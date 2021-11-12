«Великий ученый»: академик РАН о достижениях кардиолога Чазова

Заведующий сектором философии политики Института философии РАН, советник Президента РФ Владимир Шевченко в беседе со «Звездой» высказался насчет трагической смерти выдающегося кардиолога, академика РАН Евгения Чазова. Сам Шевченко отзывается о специалисте как о великом ученом, который создал ту разработку, которая «не снилась никому».

«Будем вспоминать этого человека как великого организатора медицины и всего прогрессивного, что особенно связано с кардиологией», - говорит академик.

Более того, по словам Владимира Ярославовича, Чазов помогал в лечении людям из правительства и центральных органов власти. Руками Евгения Ивановича был создан центр по медицинскому обслуживанию, который стал «показательным для остальных».

«Тысячи людей прошли через его руки, через его центр кардиологический, через все то, что он создавал», - резюмировал Шевченко.

Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Чазов стал создателем новых методов лечения инфарктов и тромбозов, за разработку которых он получил Ленинскую премию в 1992 году.