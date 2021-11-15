«Лечил лично»: Мурашко назвал кардиолога Чазова величайшим врачом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал уход академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии, бывшего министра здравоохранения СССР Евгения Чазова, который скончался в возрасте 92 лет, величайшей утратой.

«Для нас его уход это величайшая утрата, мы все скорбим», - сказал «Звезде» глава Минздрава, прибывший на прощание с бывшим министром здравоохранения СССР.

Мурашко подчеркнул, что Чазов был величайшим кардиологом, который привнес огромный вклад в систему здравоохранения и в кардиологию, в частности. Министр напомнил, что врач продолжал оказывать медицинскую помощь лично, даже возглавляя Минздрав СССР.

«Человек, работавший в очень сложный период, он создал не только кардиологическую службу, в этот период была создана служба помощи ВИЧ-инфицированным, получила большое развитие система центра медицины катастроф, сейчас мы создаем на этой площадке глобальный центр медицины катастроф, продолжа его дело. Человек, который возглавлял Министерство здравоохранения, кардиологическую службу и оказывал медицинскую помощь сам лично», - сказал Мурашко.

О смерти Чазова стало известно в пятницу, 12 ноября. Министерство здравоохранения России выразило соболезнования в связи с уходом кардиолога. В ведомстве отметили, что за свою врачебную карьеру Чазов спас миллионы жизней, став создателем новых методов лечения инфарктов и тромбозов.