МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Таиланде заявили о пяти погибших в конфликте с Камбоджей

Представители Вооруженных сил Таиланда заявляют, что Камбоджа потеряла убитыми 61 человека.
Сергей Дьячкин 10-12-2025 07:04
© Фото: Matt Hunt, Keystone Press Agency, Global Look Press

Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе боев на границе с Камбоджей, выросло до пяти, ранения получили 68. Об этом сообщил второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

В заявлении уточняется, что еще один погибший был 20-летним военнослужащим из провинции Сисакет на границе с Камбоджей. При этом утверждается, что камбоджийские силы потеряли убитыми 61 человека.

Ранее сообщалось, что уже около 400 тысяч жителей Таиланда и 11 тысяч граждан Камбоджи были эвакуированы из приграничных районов. Таиланд обвиняет Камбоджу в применении запрещенных противопехотных мин. А Камбоджа обвиняет Таиланд в распылении отравляющих веществ.

Пресс-служба ВМС Таиланда сообщила, что камбоджийские военные вырыли оборонительные траншеи, задействовали БПЛА и усилили группировку группами спецназа, снайперами и РСЗО. Согласно заявлению пресс-службы, в ответ Таиланд начал в провинции Трат операцию по вытеснению камбоджийских военных.

Посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик в разговоре со «Звездой» объяснил, что скорого преодоления разногласий между странами ждать не приходится. По его мнению, ситуация на границе Камбоджи и Таиланда остается стабильной, однако российским туристам рекомендуется воздерживаться от посещения приграничных с Таиландом районов.

#конфликт #спорные территории #заявление #Таиланд #камбоджа #приграничные районы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 