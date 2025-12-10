В Таиланде заявили о пяти погибших в конфликте с Камбоджей

Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе боев на границе с Камбоджей, выросло до пяти, ранения получили 68. Об этом сообщил второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

В заявлении уточняется, что еще один погибший был 20-летним военнослужащим из провинции Сисакет на границе с Камбоджей. При этом утверждается, что камбоджийские силы потеряли убитыми 61 человека.

Ранее сообщалось, что уже около 400 тысяч жителей Таиланда и 11 тысяч граждан Камбоджи были эвакуированы из приграничных районов. Таиланд обвиняет Камбоджу в применении запрещенных противопехотных мин. А Камбоджа обвиняет Таиланд в распылении отравляющих веществ.

Пресс-служба ВМС Таиланда сообщила, что камбоджийские военные вырыли оборонительные траншеи, задействовали БПЛА и усилили группировку группами спецназа, снайперами и РСЗО. Согласно заявлению пресс-службы, в ответ Таиланд начал в провинции Трат операцию по вытеснению камбоджийских военных.

Посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик в разговоре со «Звездой» объяснил, что скорого преодоления разногласий между странами ждать не приходится. По его мнению, ситуация на границе Камбоджи и Таиланда остается стабильной, однако российским туристам рекомендуется воздерживаться от посещения приграничных с Таиландом районов.