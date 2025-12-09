Горячее перемирие: что происходит между Таиландом и Камбоджей

От разрыва бомб в центре Самроунга поднимается черный дым. Армия Таиланда перебросила часть вооруженных сил к границе и продолжает наносить авиа- и артиллерийские удары по приграничной с Камбоджей территории.

Соседняя страна в ответ обстреляла ракетами четыре района Таиланда. Местные целыми семьями прячутся в укрытии. Около 125 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения.

«Мне было страшно. Я боялась, что снаряды попадут в наш дом», - говорит одна из женщин.

Как сообщают тайские СМИ, 7 декабря Камбоджа перебросила к границе технику, а 8-го нанесла первые удары. Военные обстреляли сотрудников службы безопасности Таиланда, а затем атаковали военную базу. В результате нападений один военнослужащий погиб, еще 29 получили ранения. В ответ тайские ВВС подняли в небо истребители.

«Мы верим в дипломатическое решение. Но первый шаг должны сделать камбоджийцы. Они должны перестать говорить о мире, устраивая при этом провокации», - говорит министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу.

Камбоджийцы же утверждают, что армия Таиланда первой обстреляла несколько находящихся на спорных территориях деревень. По данным местных властей, это привело к гибели семи мирных жителей и ранило еще 20 человек.

«Камбоджа призывает тайскую сторону вернуться к переговорам с соблюдением режима прекращения огня и мирного соглашения, подписанного 26 октября под патронажем президента Дональда Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима как действующего председателя АСЕАН», - заявила пресс-секретарь Министерства национальной обороны Королевства Камбоджа Мали Сочеата.

Стабильность в регионе пошатнулась еще в июле после подрыва на мине нескольких тайских пограничников. Тогда боестолкновения продлились пять дней. Прекращения огня удалось добиться, в том числе, при посредничестве США. Дональд Трамп пригрозил, что прервет тарифные переговоры, и главы королевств завершили конфликт. А в октябре подписали мирную декларацию в его присутствии и под баннером со слоганом «Доставляя мир».

Но уже в ноябре премьер Таиланда заявил, что приостанавливает исполнение соглашения. Тогда же он прекратил отвод военной техники от границ и отложил освобождение камбоджийских военнопленных.

Противостояние этих двух стран длится уже почти век - с момента, когда Камбоджа получила независимость от Франции. При разделе территории остались нечеткие границы, в том числе в районе храма Преах Вихеар. Таиланд фактически владел храмовым комплексом на протяжении долгого времени. Но потом Международный суд ООН обязал уступить храм Камбодже. Решение было принято на основании того, что Бангкок «слишком поздно спохватился» из-за ошибки на карте, что было признано «молчаливым согласием» на принадлежность Камбодже.

«Все контрольно-пропускные пункты на совместной границе между Таиландом и Камбоджей закрыты. Между тем, авиасообщение между двумя государствами на настоящий момент функционирует в обычном режиме. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения кризисных районов, которые представляют опасность для наших граждан», - сказал «Звезде» чрезвычайный и полномочный посол России в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик.

Уже около 400 тысяч жителей Таиланда и 11 тысяч граждан Камбоджи были эвакуированы из приграничных районов. Таиланд обвиняет Камбоджу в применении запрещенных противопехотных мин. А Камбоджа обвиняет Таиланд в распылении отравляющих веществ. При этом кто же все-таки дал старт новому витку такого конфликта - пока точно установить не удается.