Посол РФ в Камбодже: говорить о скором преодолении разногласий не приходится

Ситуация на границе Камбоджи и Таиланда остается стабильной, но тем не менее российским туристам рекомендуется воздерживаться от посещения приграничных с Таиландом районов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик.

Кроме того, надо учитывать, что пограничный конфликт имеет глубинные исторические корни, и говорить о преодолении всех имеющихся разногласий в скором времени не приходится. При этом давать прогнозы относительно дальнейших перспектив развития кризиса крайне затруднительно, отметил посол РФ.

«Здесь маятник эскалации может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Сейчас просто необходимо мониторить внимательно эти события и анализировать. И тогда, может быть, какие-то появятся выводы и прогнозы относительно дальнейшего развития обстановки», - сказал Боровик.

Дипломат подчеркнул, что в случае, если граждане РФ оказались в чрезвычайной ситуации или поступила информации об их нахождении в зоне конфликта, рекомендуется обращаться в консульский отдел посольства. Диппредставительство всегда готово реагировать.

Ранее стало известно, что военно-морские силы Королевства Таиланд начали операцию по вытеснению камбоджийских военных в провинции Трат. Отмечается, что военные Камбоджи усилили подразделения группами спецназа, снайперами и РСЗО.