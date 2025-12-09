МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол РФ в Камбодже: говорить о скором преодолении разногласий не приходится

Анатолий Боровик подчеркнул, что давать прогнозы относительно дальнейших перспектив развития кризиса крайне затруднительно.
Гоар Хачатурян 09-12-2025 15:19
© Фото: Agence Kampuchea Presse, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ситуация на границе Камбоджи и Таиланда остается стабильной, но тем не менее российским туристам рекомендуется воздерживаться от посещения приграничных с Таиландом районов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик.

Кроме того, надо учитывать, что пограничный конфликт имеет глубинные исторические корни, и говорить о преодолении всех имеющихся разногласий в скором времени не приходится. При этом давать прогнозы относительно дальнейших перспектив развития кризиса крайне затруднительно, отметил посол РФ.

«Здесь маятник эскалации может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Сейчас просто необходимо мониторить внимательно эти события и анализировать. И тогда, может быть, какие-то появятся выводы и прогнозы относительно дальнейшего развития обстановки», - сказал Боровик.

Дипломат подчеркнул, что в случае, если граждане РФ оказались в чрезвычайной ситуации или поступила информации об их нахождении в зоне конфликта, рекомендуется обращаться в консульский отдел посольства. Диппредставительство всегда готово реагировать.

Ранее стало известно, что военно-морские силы Королевства Таиланд начали операцию по вытеснению камбоджийских военных в провинции Трат. Отмечается, что военные Камбоджи усилили подразделения группами спецназа, снайперами и РСЗО.

#конфликт #наш эксклюзив #Посольство РФ #Таиланд #камбоджа #российские туристы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 