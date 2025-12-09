МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

The Nation: Таиланд начал операцию по вытеснению камбоджийских военных

Пресс-служба Королевских ВМС Таиланда сообщила, что камбоджийские военные вырыли оборонительные траншеи, задействовали БПЛА и усилили группировку группами спецназа, снайперами и РСЗО.
Сергей Дьячкин 09-12-2025 06:15
© Фото: Peerapon Boonyakiat, Keystone Press Agency, Global Look Press

Военно-морские силы Королевства Таиланд начали в провинции Трат операцию по вытеснению камбоджийских военных. Об этом рассказала газета The Nation.

«Несмотря на сдержанность Таиланда и постоянные усилия по налаживанию диалога, камбоджийские силы не были выведены», - заявил пресс-секретарь ВМС Парат Раттаначайпхан.

В заявлении ведомства подчеркивается, что военные Камбоджи усилили подразделения группами спецназа, снайперами и РСЗО. Отмечается, что они улучшили свои позиции и тактические сооружения способами, которые «оказывают влияние на суверенитет Таиланда». По словам Раттаначайпхана, камбоджийские войска вырыли оборонительные траншеи и установили тяжелое вооружение. Также ими были задействованы беспилотники для постоянного наблюдения за таиландскими позициями и военными объектами. В заявлении говорится, что у ВМС Таиланда не было другого выбора, кроме как начать военную операцию по вытеснению камбоджийских сил для защиты «суверенитета» и «безопасности» страны.

В Министерстве национальной обороны Камбоджи ранее заявили, что Таиланд распылил отравляющие вещества над приграничным районом. Уточняется, что таиландские военные вели непрерывный огонь почти всю ночь в зоне военного округа №5. Они использовали крупный БПЛА для разведки, который проник в район горы Трангоул. В ведомстве добавили, что на настоящий момент войска продолжают огневые действия.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в разговоре со «Звездой» выразил надежду, что Таиланд и Камбоджа проявят мудрость и найдут решение, приемлемое для обеих сторон. Наша страна с самого начала конфликта выступала за решение в двустороннем формате. При этом посол подчеркнул, что в консульстве не получали обращений от российских граждан в связи с конфликтом на границе.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН и главный специалист по Таиланду Елена Фомичева объяснила «Звезде», что таиландская и камбоджийская стороны пока не готовы к решению конфликта при помощи дипломатии. Поэтому риски эскалации, по мнению историка, достаточно серьезные.

#бпла #РСЗО #спорные территории #Таиланд #камбоджа #военно-морские силы #пограничные районы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 