The Nation: Таиланд начал операцию по вытеснению камбоджийских военных

Военно-морские силы Королевства Таиланд начали в провинции Трат операцию по вытеснению камбоджийских военных. Об этом рассказала газета The Nation.

«Несмотря на сдержанность Таиланда и постоянные усилия по налаживанию диалога, камбоджийские силы не были выведены», - заявил пресс-секретарь ВМС Парат Раттаначайпхан.

В заявлении ведомства подчеркивается, что военные Камбоджи усилили подразделения группами спецназа, снайперами и РСЗО. Отмечается, что они улучшили свои позиции и тактические сооружения способами, которые «оказывают влияние на суверенитет Таиланда». По словам Раттаначайпхана, камбоджийские войска вырыли оборонительные траншеи и установили тяжелое вооружение. Также ими были задействованы беспилотники для постоянного наблюдения за таиландскими позициями и военными объектами. В заявлении говорится, что у ВМС Таиланда не было другого выбора, кроме как начать военную операцию по вытеснению камбоджийских сил для защиты «суверенитета» и «безопасности» страны.

В Министерстве национальной обороны Камбоджи ранее заявили, что Таиланд распылил отравляющие вещества над приграничным районом. Уточняется, что таиландские военные вели непрерывный огонь почти всю ночь в зоне военного округа №5. Они использовали крупный БПЛА для разведки, который проник в район горы Трангоул. В ведомстве добавили, что на настоящий момент войска продолжают огневые действия.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в разговоре со «Звездой» выразил надежду, что Таиланд и Камбоджа проявят мудрость и найдут решение, приемлемое для обеих сторон. Наша страна с самого начала конфликта выступала за решение в двустороннем формате. При этом посол подчеркнул, что в консульстве не получали обращений от российских граждан в связи с конфликтом на границе.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН и главный специалист по Таиланду Елена Фомичева объяснила «Звезде», что таиландская и камбоджийская стороны пока не готовы к решению конфликта при помощи дипломатии. Поэтому риски эскалации, по мнению историка, достаточно серьезные.