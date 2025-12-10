Европа искусственно сдерживает процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая с докладом в Совете федерации. Министр отметил, что ЕС не может принять тот факт, что Россия победит и достигнет своих целей. Давление на главу киевского режима усиливается. Пока он с просящим видом ездит по Европе - президент США Дональд Трамп установил срок на принятие решения по мирному плану и требует от Владимира Зеленского проведения выборов.

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник вновь продемонстрировал недоговороспособность киевского режима. На этот раз - в штаб-квартире организации на заседании Совбеза. С английского Мельник внезапно перешел на русский, вспоминая культовый фильм «Место встречи изменить нельзя».

«Дырку от бублика вы получите, а не Украину», - громко заявил Мельник.

Кроме того, Мельник предложил наложить санкции на страны, которые закупают у России энергоресурсы. Постпред нашей страны Василий Небензя напомнил украинскому дипломату и участникам заседания о глубоких внутренних проблемах Украины, на которые стоило бы обратить внимание.

«После тектонических коррупционных скандалов, повлекших за собой ряд громких отставок, бывший комик и его европейские спонсоры всеми силами пытаются делать вид, что сам киевский князек ничего не знал о преступных схемах. Киевский режим довел свою страну не только до нищеты и гражданской войны, но и сделал Украину разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада и России. Задача Лондона, Парижа и Берлина - выиграть время и подготовиться к войне с Россией, безумную идею которой в натовском, и особенно - есовском, Брюсселе сегодня пытаются сделать чуть ли не единственной идеологией, объединяющей европейские государства», - напомнил Небензя.

О том, что страны НАТО готовятся к войне с Россией ранее сообщал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. И в этой опасной авантюре, судя по всему, не хотят участвовать ни Венгрия, ни США. Один из американских сенаторов внес на рассмотрение проект закона, предусматривающий выход Вашингтона из НАТО.

«НАТО - пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти средства для защиты собственной страны, а не социалистических государств. НАТО был создан для противодействия Советскому Союзу, который распался более тридцати лет назад. С тех пор участие США обходится налогоплательщикам в триллионы долларов и продолжает подвергать страну риску вовлечения в зарубежные войны», - сетует сенатор.

Да и Россия к этой войне не стремится, о чем говорил и наш президент, о чем сегодня снова напомнил министр иностранных дел России.

«Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой. У нас нет таких мыслей, но на любые враждебные шаги, включая размещение на Украине зарубежных контингентов или экспроприацию российских активов мы будет отвечать. Мы к этому ответу уже готовы», - предупредил Лавров.

После откровенного интервью президента США Дональда Трампа, в котором он бульдозером прошелся по Зеленскому - свою пресс-конференцию решил провести и глава киевского режима. Трамп говорит, что Украина проиграла, а в ответ Зеленский предлагает «энергетическое перемирие». В Кремле на эту идею дали прямой ответ.

«Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый мир за счет подписания соответствующих документов является абсолютным приоритетом», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ответил Зеленский и на главную претензию Трампа о президентских выборах на Украине. Оказывается, он не против. Только от США Зеленский требует обеспечить безопасность избирательного процесса, а в это понятие могут вкладывать, что угодно и размывать сроки до бесконечности. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор просто призвал Зеленского смириться и собирать чемоданы.

«Пора Зеленскому заводить двигатели своего частного самолета и лететь в Израиль. Он стал неактуальным, у него нет будущего. Парень садится в самолет, чтобы встретиться с лидерами Парижа, Лондона и Берлина и получить бессмысленные заверения в том, что они будут поддерживать его позицию не отдавать территории России - после нескольких недель напряженных переговоров с высокими ставками», - отметил Макгрегор.

Ставку на продолжение военных действий делает и Зеленский и те, кто его прикрывают: «европейский мирный план» скоро направят президенту США на рассмотрение. А Трамп, если верить источникам FT, дал Зеленскому срок на принятие решения до Рождества.