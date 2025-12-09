МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский после критики Трампа заявил о готовности провести выборы

Для организации и проведения голосования Владимир Зеленский готов изменить закон «О выборах во время военного положения».
Ян Брацкий 09-12-2025 22:50
© Фото: Alexis SciardKeystone Press Agency Global Look Press

Владимир Зеленский после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил о готовности изменить украинское законодательство для скорейшего проведения выборов в стране.

«Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к выборам», - цитирует Зеленского телеканал «Мы - Украина».

Глава киевского режима также обратился к депутатам Верховной рады с просьбой подготовить предложения об изменении основ закона «О выборах во время военного положения». Напомним, срок полномочий Зеленского на посту истек еще 20 мая 2024 года. Все это время он ссылался на невозможность организовать голосование из-за военного положения в стране и мобилизацию. С тех пор военное положение постоянно продлевается, что дает Зеленскому формальный повод не проводить выборы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время для проведения выборов. По словам главы Белого дома, украинский народ имеет на это право. Трамп упрекнул киевский режим в том, что он много говорит о демократии, но то, что происходит в стране, перестает ею быть. Кроме того, Трамп призвал Зеленского взять себя в руки и начать соглашаться на мирные предложения по Украине.

#Украина #сша #Трамп #Зеленский #Выборы #Верховная рада
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 