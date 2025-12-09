Зеленский после критики Трампа заявил о готовности провести выборы

Владимир Зеленский после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил о готовности изменить украинское законодательство для скорейшего проведения выборов в стране.

«Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к выборам», - цитирует Зеленского телеканал «Мы - Украина».

Глава киевского режима также обратился к депутатам Верховной рады с просьбой подготовить предложения об изменении основ закона «О выборах во время военного положения». Напомним, срок полномочий Зеленского на посту истек еще 20 мая 2024 года. Все это время он ссылался на невозможность организовать голосование из-за военного положения в стране и мобилизацию. С тех пор военное положение постоянно продлевается, что дает Зеленскому формальный повод не проводить выборы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время для проведения выборов. По словам главы Белого дома, украинский народ имеет на это право. Трамп упрекнул киевский режим в том, что он много говорит о демократии, но то, что происходит в стране, перестает ею быть. Кроме того, Трамп призвал Зеленского взять себя в руки и начать соглашаться на мирные предложения по Украине.