На Украине пора провести выборы, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico. По его словам, украинский народ должен иметь выбор, несмотря на войну. Он отметил, что Владимир Зеленский может победить, но не уверен в этом.

«Они говорят о демократии, но в какой-то момент это перестает быть демократией», - сказал американский лидер.

Кроме того, Зеленскому пора найти время прочитать предложение по урегулированию, он все еще его не прочитал, добавил глава Белого дома. По словам Трампа, недавнее предложение по урегулированию на Украине понравилось высокопоставленным чиновникам из команды Зеленского.

Президент США сделал акцент на том, что Зеленский должен взять себя в руки и начать соглашаться на мирные предложения по Украине. По его словам, на такие шаги приходится идти, «когда вы проигрываете, а он проигрывает».

Ранее Трамп неоднократно призывал к выборам на Украине. В феврале он назвал Зеленского «диктатором без выборов». Сам лидер киевского режима говорил, что они состоятся только после окончания конфликта. Владимир Путин назвал Зеленского нелегитимным президентом, но выражал готовность с ним встретиться. При этом в Москве отмечают, что подписывать юридические документы от Киева должно легитимное лицо.