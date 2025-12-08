У трапа самолета Зеленского встречает бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Залужный и, судя по всему, экипаж его же самолета. Никого из высокопоставленных британских лиц не видно.

В Лондоне уже в который раз собралась так называемая «коалиция желающих». Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский пытаются придумать свой мирный план для Украины и фактически подорвать американские мирные инициативы. Глава киевского режима уже ждет доклад Умерова, который только что вернулся из США. На встречу в Лондон не пригласили одного из ключевых союзников киевского режима - Польшу. Происходящее в эфире одного из местных телеканалов назвали признаком политической слабости Варшавы.

«Значит, для Польши происходит что-то неприятное, и необходимо узнать причину такого положения дел и действительно перестать перестраховываться. Нужно сказать прямо: почему нас там нет?» - спросил премьер-министр Польши с 2001 по 2004 год Лешек Миллер.

А президент Польши с 2010 по 2015 год Бронислав Коморовский ответил: потому что Варшава слаба. Оказавшаяся за бортом переговорного процесса Европа ищет возможность запрыгнуть в поезд и найти способ хоть как-то повлиять на ход событий.

«Единство американцев и европейцев в украинском вопросе крайне важно. И я говорю это, повторяю, подчеркиваю. Нам нужно работать вместе. Мы должны работать вместе. Мы приветствуем и поддерживаем миротворческие усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами Америки. США нужны европейцы, которые возглавят эти мирные усилия, поскольку они происходят на европейском континенте», - говорит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об отношении администрации Трампа к нынешним лидерам Евросоюза на форуме в Дохе говорил сын президента США. По его мнению, «победить Россию экономически» нереалистично.

«В чем заключается план Европы, соседа Украины? "Ну, мы планируем победить экономически". Как вы собираетесь этого добиться? "Ну, мы просто подождем, пока Россия обанкротится". Это не план. В этом нет никакого смысла», - заявил он.

Постоянное снабжение Украины оружием и особенно деньгами тоже не дает нужного эффекта. Зато заметно разбогатели покинувшие Украину чиновники.

«Этим летом я был со своей девушкой в Монако. Там половина суперкаров - Bugatti, Ferrari и прочих - имели украинские номера. Думаете, эти деньги были заработаны на Украине? Вы видите, как каждый второй арестован за кражу сотен миллионов долларов. Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели стимула останавливать войну, пока поток денег продолжался и эти средства можно было присваивать», - говорит Дональд Трамп-младший.

Но несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал вокруг ближайшего окружения Зеленского, кураторы киевского режима отчаянно ищут деньги на продолжение конфликта. Как вариант - выделить Киеву кредит на 90 млрд евро без использования замороженных российских активов. Этот так называемый «план Б» Евросоюза заблокировала Венгрия.

«Известно, что Украина заключила соглашение с Францией о закупке сотни истребителей, а также ведет аналогичные переговоры с Германией. Заключаются крупные контракты на поставки вооружений, в результате которых бенефициарами оказываются эти страны Западной Европы. Им, в конечном счете, и вернутся эти деньги. Мы все глубже втягиваемся в войну, и экономические "короли войны" получают все большее влияние»», - заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По словам Орбана, Евросоюз собирается принять Украину к 2030 году. Но у избирателей Венгрии на парламентских выборах есть шанс поддержать политику, которая направлена на неучастие в конфликте.

«Официально заявленная цель запущенной Брюсселем программы вооружений - подготовить Союз к войне к 2030 году. В следующем году могут пройти последние выборы в Венгрии, когда мы сможем фактически решить вопрос войны и мира», - отметил венгерский премьер.

Пока Зеленский отчаянно мотается по Европе, на Украине не утихает коррупционный скандал. Украинские издания сообщают, что премьер-министр Украины Свириденко участвовала в сговоре против бывшего главы офиса главы киевского режима - Ермака, хотя раньше была в его команде. Тайный совет состоялся в кабинете председателя Верховной рады Стефанчука. Цель была одна - придумать, как заставить Зеленского окончательно избавиться от Ермака.