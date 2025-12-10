МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Финляндии захотели особую экономическую зону на границе с Россией

Глава правительства заявил, что осведомлен о сложной ситуации в регионах Южная Карелия и Иматра, которые пострадали из-за закрытия границы.
Владимир Рубанов 10-12-2025 21:58
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look Globallook Press, 2006 г.

Финский премьер Петтери Орпо заявил о возможности создания особой экономической зоны в Иматре. Эта инициатива направлена на поддержку экономики юго-восточных регионов страны, пострадавших от закрытия границы с Россией, пишет издание Yle.

Орпо подчеркнул, что статус особой экономической зоны (ОЭЗ) сам по себе не имеет значения. Он заявил, что нужны конкретные предложения, касающиеся реальных стимулов и механизмов налогообложения. Глава кабмина отметил, что осведомлен о сложной ситуации в регионах Южная Карелия и Иматра, которые пострадали из-за закрытия границы.

По словам премьера, для реального эффекта необходим пакет стимулирующих мер. Обсуждаются льготное корпоративное налогообложение и программы для развития туризма. Орпо призвал к разработке более смелых предложений.

Зависевшая от российских туристов и трансграничной торговли экономика Иматры находится в сложном положении. После закрытия переходов исчезли тысячи рабочих мест в туризме, розничной торговле и логистике.

Осенью 2023 года финское правительство начало закрывать границу из-за искателей убежища с Ближнего Востока и из Африки. Хельсинки обвиняет в этом Москву. МИД России отверг обвинения. Весной 2024 года все пропускные пункты были закрыты бессрочно.

Финляндия ввела значительные ограничения на въезд российских граждан 30 сентября 2022 года. Решение было направлено на прекращение туристического потока из России. Эти меры действуют до особого распоряжения. В июле 2023 года ограничения ужесточили. Исключения предусмотрены по гуманитарным, рабочим, учебным или семейным причинам.

