МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Yle: забор на российско-финской границе стал достопримечательностью

Многие туристы едут сюда, чтобы посмотреть на российскую сторону, и делают селфи, нередко заходя в запретную пограничную зону.
Дарья Ситникова 2025-10-27 04:07:00
© Фото: IMAGO, Markku Ulander, Globallookpress

В Финляндии забор на восточной границе с Россией стал новой туристической достопримечательностью в стране. Об этом сообщило издание Yle.

Многие туристы едут сюда, чтобы посмотреть на российскую сторону, и делают селфи, нередко заходя в запретную пограничную зону. По информации Yle, за лето этого года было зафиксировано более 50 мелких нарушений границы.

Также часто к нарушениям причастны иностранные туристы, отдыхающие в Финляндии. Со слов начальника пограничного поста «Вайниккала» Юсси Пеккала, за такое мелкое нарушение госграницы обычно назначается штраф. Сами же финские пограничники не препятствуют интересу туристов и рекомендуют перед поездкой пользоваться официальной картой Национальной земельной службы, где отмечена линия погранзоны.

До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил отмену или ослабление санкций против России в случае достижения мирного соглашения по Украине. В то же время он исключил отмену всех ограничений сразу. С его слов, это не будет сделано «по щелчку».

#Россия #Финляндия #Туристы #достопримечательность #Забор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 