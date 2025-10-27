Yle: забор на российско-финской границе стал достопримечательностью

В Финляндии забор на восточной границе с Россией стал новой туристической достопримечательностью в стране. Об этом сообщило издание Yle.

Многие туристы едут сюда, чтобы посмотреть на российскую сторону, и делают селфи, нередко заходя в запретную пограничную зону. По информации Yle, за лето этого года было зафиксировано более 50 мелких нарушений границы.

Также часто к нарушениям причастны иностранные туристы, отдыхающие в Финляндии. Со слов начальника пограничного поста «Вайниккала» Юсси Пеккала, за такое мелкое нарушение госграницы обычно назначается штраф. Сами же финские пограничники не препятствуют интересу туристов и рекомендуют перед поездкой пользоваться официальной картой Национальной земельной службы, где отмечена линия погранзоны.

До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил отмену или ослабление санкций против России в случае достижения мирного соглашения по Украине. В то же время он исключил отмену всех ограничений сразу. С его слов, это не будет сделано «по щелчку».