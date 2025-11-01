МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: в Финляндии ежедневно теряют 1 млн евро из-за закрытия границы с РФ

В Финляндии закрываются многие магазины и спа-центры.
Екатерина Пономарева 2025-11-01 16:02:46
© Фото: Zhang Xuan, Global Look Press

Власти финского региона Южная Карелия оценили, какие убытки они несут из-за закрытия границы с Россией. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«По оценкам властей Южной Карелии, они ежедневно теряют €1 млн ($1,2 млн) из-за снижения доходов от туризма», - говорится в статье.

Власти наблюдают сильные изменения центра города Иматра. Там закрылись многие магазины, а туристические автобусы и российские путешественники исчезли. В Иматре безработица достигла 15%, когда по стране среднее значение - 9,1%.

Серьезные финансовые трудности испытывают и местные спа-центры. По данным материала, в Финляндии многие предприниматели вынуждены закрывать свой бизнес из-за отсутствия российских туристов.

Напомним, аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии прекратит работу до конца 2025 года. Воздушная гавань находилась долгое время под угрозой полного закрытия из-за отсутствия туристов из России.

#Финляндия #Туристы #южная карелия #иматра
