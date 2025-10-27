Аэропорт в Финляндии до конца года закроют из-за отсутствия туристов из России

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, находящийся под угрозой полного закрытия из-за отсутствия туристов из России, прекратит работу до конца 2025 года. сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба воздушной гавани.

«С 30 октября до конца суток 31 декабря аэродромный диспетчерский пункт будет закрыт, управление заходом на посадку осуществляться не будет», - рассказал собеседник агентства.

По его данным, возможны будут разовые рейсы, но для их осуществления необходимо подать специальную заявку. Информации о работе аэропорта в следующем году пока нет.

Причиной закрытия аэропорта стали убытки, связанные с отсутствием российских туристов. В 2011 году аэропорт города Лаппеенранта был пятым по загруженности, а большая часть туристов прилетала из Санкт-Петербурга, следует из материала.

Ранее в Финляндии забор на восточной границе с Россией стал новой туристической достопримечательностью в стране. Многие туристы едут сюда, чтобы посмотреть на российскую сторону, и делают селфи, нередко заходя в запретную пограничную зону.