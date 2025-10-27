МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аэропорт в Финляндии до конца года закроют из-за отсутствия туристов из России

Возможны будут разовые рейсы, но для их осуществления необходимо подать специальную заявку.
Екатерина Пономарева 2025-10-27 20:03:30
© Фото: Emmi Korhonen via www.imago imag, Global Look Press

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, находящийся под угрозой полного закрытия из-за отсутствия туристов из России, прекратит работу до конца 2025 года. сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба воздушной гавани.

«С 30 октября до конца суток 31 декабря аэродромный диспетчерский пункт будет закрыт, управление заходом на посадку осуществляться не будет», - рассказал собеседник агентства.

По его данным, возможны будут разовые рейсы, но для их осуществления необходимо подать специальную заявку. Информации о работе аэропорта в следующем году пока нет.

Причиной закрытия аэропорта стали убытки, связанные с отсутствием российских туристов. В 2011 году аэропорт города Лаппеенранта был пятым по загруженности, а большая часть туристов прилетала из Санкт-Петербурга, следует из материала.

Ранее в Финляндии забор на восточной границе с Россией стал новой туристической достопримечательностью в стране. Многие туристы едут сюда, чтобы посмотреть на российскую сторону, и делают селфи, нередко заходя в запретную пограничную зону.

#Аэропорт #Финляндия #Лаппеенранта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 