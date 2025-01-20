Ynet: освобожденные заложницы получили «подарки на память» от ХАМАС

Представители палестинского движения ХАМАС оставили троим освобожденным заложницам, которых ранее передали военным ЦАХАЛ, «подарки на память», пишет портал Ynet. Речь идет о пакетах с фотографиями и видами сектора Газа, а также «сертификатах об освобождении» на арабском и иврите.

Сообщается, что в Израиле назвали подобные «подарки» циничной и психологической эксплуатацией освобожденных женщин. Палестинские СМИ также распространили кадры, на которых девушки позируют с подарками в руках, находясь еще в секторе Газа перед освобождением.

Напомним, в воскресенье, 19 января, ХАМАС освободил трех заложниц, удерживаемых в секторе Газа с октября 2023 года, в рамках сделки с Израилем. К данному моменту Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер доставили в медцентр в Израиле, они уже встретились со своими родными.

В свою очередь Тель-Авив отпустил 90 палестинских заключенных. По сообщениям Ynet, в Палестине их встречали салютом.