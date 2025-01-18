Израиль освободит более 1890 заключенных в обмен на 33 заложников

Израиль освободит свыше 1890 палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщили в МИД Египта.

Уточняется, что Израиль передаст их в обмен на освобожденных сектором Газа 33 заложников.

«Первый этап (прекращения огня - Прим. Ред.) продлится 42 дня. В этот период ХАМАС освободит 33 удерживаемых израильтян в обмен на освобождение Израилем 1890 палестинских заключенных», - говорится в пояснении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 19 января вступит в силу договор о прекращении огня в секторе Газа. При посредничестве Катара, Египта и США, Израиль и ХАМАС достигли соглашения, в том числе и относительно возвращения заложников.