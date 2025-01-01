ФБР сообщило о гибели наехавшего на 10 человек в Новом Орлеане водителя

Смерть водителя, задавившего насмерть не менее десяти человек в Новом Орлеане, официально подтвердили. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на данные ФБР.

«Подозреваемый вступил в противостояние с правоохранительными органами, он мертв. ФБР работает с партнерами для выяснения обстоятельств этого теракта», - приводит телеканал заявление ведомства.

Также сообщается, что число пострадавших в результате происшествия возросло до 35 человек.

Ранее сообщалось, что 30 человек получили травмы в результате ДТП с автомобилем. Мэр города Латойя Кантрелл назвала случившееся терактом.