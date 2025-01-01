Посольство РФ: россиян среди жертв теракта в Новом Орлеане не было

Граждан России среди жертв теракта в Новом Орлеане, штат Луизиана, нет. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ в США.

В посольстве подчеркнули, что генконсульство России в Хьюстоне поддерживает связь с местной полицией.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении диппредставительства.

Напомним, что 1 января 2025 года водитель наехал на толпу людей. В результате погибли 10 человек. Еще 35 получили травмы различной степени тяжести. Сам водитель официально подтвержден мертвым.