Мэр Нового Орлеана назвала терактом наезд машины на толпу

Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала наезд машины на толпу террористической атакой.

«Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», - заявила глава города в эфире телеканала CNN.

Она добавила, что поддерживает прямой контакт с Белым домом после случившегося.

Ранее в американском городе Новый Орлеан в большую толпу людей влетел автомобиль. В результате происшествия погибли 10 человек, еще 30 пострадали. По данным правоохранительных органов, водитель машины сделал это намерено.