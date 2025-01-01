МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мэр Нового Орлеана назвала терактом наезд машины на толпу

Мэр Нового Орлеана поддерживает прямой контакт с Белым домом после случившегося.
Игнат Далакян 2025-01-01 16:27:49
© Фото: Marty Bicek, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала наезд машины на толпу террористической атакой.

«Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», - заявила глава города в эфире телеканала CNN.

Она добавила, что поддерживает прямой контакт с Белым домом после случившегося.

Ранее в американском городе Новый Орлеан в большую толпу людей влетел автомобиль. В результате происшествия погибли 10 человек, еще 30 пострадали. По данным правоохранительных органов, водитель машины сделал это намерено.

#в стране и мире #Теракт #сша #Новый Орлеан #толпа #наезд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 