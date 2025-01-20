Экс-премьер Польши показал «Википедию», чтобы пройти на митинг Трампа

Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий не мог пройти на выступление избранного президента США Дональда Трампа. Чтобы его впустили, он показал сотрудникам Национальной гвардии США свою страницу в «Википедии» на экране смартфона. Об этом написала американская журналистка Оля Скутеркастер в социальной сети X.

Журналистка показала видео, на котором Моравецкий стоит перед спортивной ареной Capitol One и показывает сотрудникам Нацгвардии свою страницу в интернет-энциклопедии.

На записи можно услышать, как один из военнослужащих спрашивает Моравецкого: «У вас есть какие-нибудь документы? Есть ли у вас удостоверение личности? Вы общаетесь с кем-то важным?»

Перед началом митинга к бывшему премьер-министру подошли военные, сообщает Польское радио. У Моравецкого, предположительно, не было с собой ни паспорта, ни приглашения.

Журналисты не уточняют, удалось ли бывшему главе правительства пройти на выступление.

Накануне состоялся последний перед вступлением в должность митинг избранного президента США. На нем Трамп пообещал создать в стране систему «Железный купол», пообещал отменить указы Байдена в первые часы работы и сделал другие заявления.

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа пройдет в полдень 20 января (20.00 по московскому времени). Впервые за 40 лет церемонию перенесли в ротонду Капитолия из-за низкой температуры.