МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-премьер Польши показал «Википедию», чтобы пройти на митинг Трампа

У Моравецкого, предположительно, не было с собой ни паспорта, ни приглашения.
Владимир Рубанов 2025-01-20 16:38:56
© Фото: X/ScooterCasterNY © Видео: X/ScooterCasterNY

Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий не мог пройти на выступление избранного президента США Дональда Трампа. Чтобы его впустили, он показал сотрудникам Национальной гвардии США свою страницу в «Википедии» на экране смартфона. Об этом написала американская журналистка Оля Скутеркастер в социальной сети X.

Журналистка показала видео, на котором Моравецкий стоит перед спортивной ареной Capitol One и показывает сотрудникам Нацгвардии свою страницу в интернет-энциклопедии.

На записи можно услышать, как один из военнослужащих спрашивает Моравецкого: «У вас есть какие-нибудь документы? Есть ли у вас удостоверение личности? Вы общаетесь с кем-то важным?»

Перед началом митинга к бывшему премьер-министру подошли военные, сообщает Польское радио. У Моравецкого, предположительно, не было с собой ни паспорта, ни приглашения.

Журналисты не уточняют, удалось ли бывшему главе правительства пройти на выступление.

Накануне состоялся последний перед вступлением в должность митинг избранного президента США. На нем Трамп пообещал создать в стране систему «Железный купол», пообещал отменить указы Байдена в первые часы работы и сделал другие заявления.

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа пройдет в полдень 20 января (20.00 по московскому времени). Впервые за 40 лет церемонию перенесли в ротонду Капитолия из-за низкой температуры.

 

#Польша #сша #Дональд Трамп #матеуш моравецкий #безопасность #митинг #инаугурация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 