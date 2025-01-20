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Трамп анонсировал создание «Железного купола» для защиты США

Система «Железный купол», которую планирует развернуть Дональд Трамп, будет полностью произведена в Штатах.
Ян Брацкий 2025-01-20 06:11:56
© Фото: Saeed Qaq, Keystone Press Agency, Globallookpress

На территории США будет развернута система противоракетной обороны «Железный купол». Об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, зенитный комплекс будет полностью произведен в Америке.

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного "Железного купола"», - цитирует Life слова Трампа на митинге.

«Железный купол» - тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых ракет средней дальности. Первая батарея встала на боевое дежурство весной 2011 года. Сейчас «Железный купол» обороняет небо над Израилем. На прочность систему ПРО регулярно проверяют представители ХАМАС, запускающие ракеты из сектора Газа.

Система «Железный купол» включает в себя радиолокационную станцию, электроника которой засекает ракету, рассчитывает ее траекторию и выдает команду на перехват, а также центр управления огнем и пусковые установки с ракетами-перехватчиками.

Напомним, Дональд Трамп накануне своей инаугурации провел митинг на стадионе Capital One Arena. В ходе общения со своими сторонниками он рассказал о первых шагах на посту президента.

#ПРО #сша #Трамп #Железный купол #митинг
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