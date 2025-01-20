Трамп пообещал отменить указы Байдена в первые часы после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал отменить все «радикальные и глупые» распоряжения его предшественника Джо Байдена в течение первых часов своего нахождения на посту американского лидера. Об этом Трамп заявил в ходе своего митинга накануне инаугурации.

«Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», - анонсировал в этой связи Трамп.

Так, республиканец пообещал подписать ряд указов в первый же день своего президентства, не растягивая этот процесс на несколько недель. По данным телеканала CNN, только в первый день планируется подписание более сотни документов.

Напомним, в понедельник, 20 января, состоится вступление в должность избранного президента США. Вопреки традициям церемония пройдет в ротонде Капитолия «из-за очень холодной погоды», затем будет проведен парад.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует в первый же день своей работы принять меры по ужесточению миграции и укреплению границ.