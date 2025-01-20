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Эколог считает пляжный отдых в 2025 году в Анапе невозможным

Летом в теплой воде мазут будет размягчаться и выходить на берег.
Владимир Рубанов 2025-01-20 15:23:13
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Пляжный отдых в 2025 году в Анапе будет невозможен из-за выбросов мазута, заявила «Звезде» руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова. По ее словам, с каждым повышением температуры оставшийся в море мазут будет размягчаться и выходить на берег. О том, что к пляжному сезону все очистится, говорить не приходится, считает специалист.

«К сожалению, сейчас обработать всю акваторию даже при большом желании и финансировании физически водолазами невозможно. Прошло уже много времени, и большая масса мазута смешалась с тем, что находится на дне, осела на фитопланктоне», - рассказала Соколова.

Если в море попало 2 400-3 700 тонн нефтепродуктов, то выбросы на берег прекратятся минимум через три года, считает эколог.

«К сожалению, стоит предполагать, что морская вода будет непригодна для того, чтобы купаться. Если мы говорим в целом об отдыхе, то многие гостиницы имеют собственные бассейны, в основном с пресной водой. В этих отелях - шезлонги, отдых возможен, почему бы нет», - сказала Соколова.

В России есть множество вариантов для того, чтобы провести отпуск летом, считает эксперт.

«Северные моря, Мурманск, Архангельск - тоже прекрасны для летнего отдыха. Балтийское море, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Финский залив - очень все красиво летом, Калининград. Ну и океан. Можно лететь на Дальний Восток - это и Камчатка, и Чукотка, и Сахалин», - перечислила эколог.

Кроме того, не обязательно для летнего отдыха выбирать морские побережья, говорит эксперт. Соколова напомнила, что в России есть множество озер, начиная с Центрального федерального округа и заканчивая Алтаем и мировой жемчужиной - Байкалом.

Специалисты откачивают мазут из севшего на мель танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Ранее заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов рассказал, что выбросов нефтепродуктов не было на пляжах Адлера, Сочи и Геленджика.

После крушения двух танкеров в декабре загрязнения нефтепродуктами находят также в Крыму. В частности, в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском и Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района.

#экология #крушение #Черное море #Туристы #танкеры #наш эксклюзив #черноморское побережье #загрязнение #мазут #пляжный отдых
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