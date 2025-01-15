В Госдуме назвали курорты Кубани, не пострадавшие от разлива мазута

В этом году россияне смогут летом отправиться на курорты Краснодарского края, которые не пострадали в результате разлива мазута в Черном море. Заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов рассказал, что к таким относятся Адлер, Сочи и Геленджик.

В разговоре в Life.ru парламентарий отметил, что отдых в летнее время будет доступен в этом году в тех местах, которые находятся дальше от Анапы.

«Если мы хотим, чтобы Анапа вернулась в статус того места, где нужно отдыхать, нужно сконцентрироваться на том, чтобы помочь ей», - добавил депутат.

Арапов подчеркнул, что необходимо направить усилия на помощь пострадавшим от нефтепродуктов районам, чтобы к Анапе вернулся статус курорта. Он также призвал всех россиян оказать поддержку волонтерам - приехать на место или поддержать финансово.

Ранее с пляжей Анапы убрали практически весь загрязненный мазутом песок. Сейчас специалисты достраивают земляной вал вокруг севшего на мель танкера «Волгонефть-239».