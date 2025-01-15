МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме назвали курорты Кубани, не пострадавшие от разлива мазута

Для того чтобы к Анапе вернулся статус курорта, необходимо направить усилия на помощь пострадавшим от нефтепродуктов районам, считает депутат ГД Георгий Арапов.
Игнат Далакян 2025-01-15 18:44:26
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости

В этом году россияне смогут летом отправиться на курорты Краснодарского края, которые не пострадали в результате разлива мазута в Черном море. Заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов рассказал, что к таким относятся Адлер, Сочи и Геленджик.

В разговоре в Life.ru парламентарий отметил, что отдых в летнее время будет доступен в этом году в тех местах, которые находятся дальше от Анапы.

«Если мы хотим, чтобы Анапа вернулась в статус того места, где нужно отдыхать, нужно сконцентрироваться на том, чтобы помочь ей», - добавил депутат.

Арапов подчеркнул, что необходимо направить усилия на помощь пострадавшим от нефтепродуктов районам, чтобы к Анапе вернулся статус курорта. Он также призвал всех россиян оказать поддержку волонтерам - приехать на место или поддержать финансово.

Ранее с пляжей Анапы убрали практически весь загрязненный мазутом песок. Сейчас специалисты достраивают земляной вал вокруг севшего на мель танкера «Волгонефть-239».

#в стране и мире #Краснодарский край #анапа #курорты #мазут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 