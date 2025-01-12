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В Крыму обнаружили шесть новых выбросов мазута

К этим местам направлены силы и средства, необходимые для очистки участков.
Карина Тазетдинова 2025-01-12 19:41:15
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

В шести муниципалитетах выявлены новые выбросы мазута, сообщили в ГУ МЧС по республике. Их общая протяженность составила 12,61 километров.

«Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяженностью 12,61 км», — следует из сообщения в Telegram-канале.

В частности, загрязнения нефтепродуктами обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района. Отмечается, что к ним направлены силы и средства, необходимые для полной очистки загрязненных участков.

На данный момент мониторинг ведут 225 групп. Что касается акватории, то там дежурят 22 морских судна, в небе также наблюдают два борта Ми-8.

Новые загрязнения мазутом из затонувших танкеров нашли также вчера, 11 января, в Ялте и пяти других муниципальных образованиях, сообщили в МЧС России.

#Крым #загрязнения #Нефтепродукты #мазут #ГУ МЧС
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