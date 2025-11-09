МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе

Станция была построена в 2016 году.
Владимир Рубанов 2025-11-09 23:18:44
© Фото: andreygrinenko.ce, Facebook*

Первая на Украине крупная теплоэлектростанция (ТЭС), работающая на биомассе, получила серьезные повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко. Станция была построена в 2016 году и стала первой крупной станцией на биомассе в стране.

По его данным, объект получил значительный ущерб. Однако точные данные о местоположении и мощности станции не раскрываются. Повреждения получены в контексте российских ударов по энергетической и оборонной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. При этом российские военные использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее сообщалось, что остановилась генерация на всех государственных ТЭС Украины. Об этом сообщили в компании «Центрэнерго». Она обеспечивает значительную часть генерации. В разных регионах страны наблюдаются масштабные отключения электроэнергии.

Эксперт сообщил «Звезде», что не все электростанции на Украине государственные. Крупная компания «ДТЭК» владеет значительными угольными мощностями, а «Энергоатом» управляет атомными станциями.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Украина #электроэнергия #энергоснабжение #ТЭС #теплоэлектростанция
