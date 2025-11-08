Эксперт объяснил, что означает отключение ТЭС на Украине

Остановка государственных ТЭС на Украине не означает полной потери генерации, объяснил «Звезде» заместитель директора Института национальной энергетики РФ Александр Фролов, комментируя остановку ТЭС «Центрэнерго».

Не все электростанции на Украине государственные: крупная компания «ДТЭК» владеет значительными угольными мощностями, а «Энергоатом» управляет атомными станциями, подчеркнул он.

Он посоветовал игнорировать оценки украинских политиков о «поломанной» на 30-50% энергосистеме, так как они служат дезинформации и политическим задачам.

Фролов обратил внимание, что, во-первых, часть мощностей можно восстановить. Во-вторых, на ремонт выделяются немалые средства, включая зарубежные, и руководители энергокомпаний могут их присваивать.

«Восстановительные работы ведутся не без присвоения части средств. И даже если бы не было силового воздействия на энергетическую систему Украины, потребители все равно бы наблюдали отказы», - подчеркнул специалист.

Фролов считает, что украинское руководство способно создавать кризисы на пустом месте, боевые действия их только усугубляют.

Все государственные ТЭС Украины остановились, генерация нулевая, сообщила ранее украинская компания «Центрэнерго». В результате введены отключения в ряде регионов.