МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт объяснил, что означает отключение ТЭС на Украине

Замдиректора института энергетики Фролов отметил, что остановка ТЭС не приведет к полной потере теплогенерации на Украине.
Дима Иванов 2025-11-08 19:10:11
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Остановка государственных ТЭС на Украине не означает полной потери генерации, объяснил «Звезде» заместитель директора Института национальной энергетики РФ Александр Фролов, комментируя остановку ТЭС «Центрэнерго».

Не все электростанции на Украине государственные: крупная компания «ДТЭК» владеет значительными угольными мощностями, а «Энергоатом» управляет атомными станциями, подчеркнул он.

Он посоветовал игнорировать оценки украинских политиков о «поломанной» на 30-50% энергосистеме, так как они служат дезинформации и политическим задачам.

Фролов обратил внимание, что, во-первых, часть мощностей можно восстановить. Во-вторых, на ремонт выделяются немалые средства, включая зарубежные, и руководители энергокомпаний могут их присваивать.

«Восстановительные работы ведутся не без присвоения части средств. И даже если бы не было силового воздействия на энергетическую систему Украины, потребители все равно бы наблюдали отказы», - подчеркнул специалист.

Фролов считает, что украинское руководство способно создавать кризисы на пустом месте, боевые действия их только усугубляют.

Все государственные ТЭС Украины остановились, генерация нулевая, сообщила ранее украинская компания «Центрэнерго». В результате введены отключения в ряде регионов.

#наш эксклюзив #ТЭС #Энергетика Украины #Центрэнерго
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 