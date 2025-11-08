МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ нанесли удары «Кинжалами» по объектам украинского ВПК и энергетики

Удар наносился в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты.
2025-11-08 12:06:41
© Фото: Павел Львов РИА Новости

Вооруженные Силы РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал"... по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В Минобороны подчеркнули, что цели достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие сорвали 13 попыток ВСУ деблокировать окруженных боевиков в районе Красноармейска.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #спецоперация #кинжал #красноармейск
