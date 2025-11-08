МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Украине остановились все ТЭС «Центрэнерго»

Генерация электроэнергии на объектах полностью отсутствует.
Дима Иванов 2025-11-08 18:25:31
© Фото: Frank Hammerschmidt, dpa, Global Look Press

Все тепловые электростанции (ТЭС) украинской государственной компании «Центрэнерго» остановили работу, в результате чего генерация электроэнергии на объектах полностью отсутствует.

«Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы остановились», - заявили в компании.

В сводке Минобороны России ранее сообщали о массированном ударе высокоточным оружием по целям на Украине, в том числе объектам газо-энергетического комплекса. Атака производилась в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

ТЭС «Центрэнерго» - ключевой игрок в украинской энергосистеме, обеспечивающий значительную часть генерации. В компании отметили, что удар повредил оборудование, и восстановление требует времени.

По данным украинских властей, авария затронула не только ТЭС, но и другие элементы инфраструктуры, что усугубило дефицит энергии в стране. В ряде областей введены графики отключений для стабилизации системы.

#ТЭС #Энергетика Украины #Центрэнерго
