Количество погибших при крушении вертолета в Дагестане возросло до пяти

У пятого погибшего тело было полностью покрыто ожогами, он скончался в реанимации ЦГБ города Избербаш.
Дарина Криц 2025-11-08 02:33:19
Количество погибших при крушении вертолета в Дагестане возросло до пяти. Еще один пострадавший скончался в реанимации. Как сообщил первый замглавы республиканского минздрава Наби Кураев, тело погибшего было полностью покрыто ожогами.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти третьего раненого с ожогами 100-процентной поверхности тела - он скончался в реанимационном отделении ЦГБ г. Избербаш», - говорится в Telegram-канале Минздрава Республики Дагестан.

Напомним, трагедия произошла вечером 7 ноября в Карабудахкентском районе республики на берегу Каспийского моря. МЧС сообщало, что там упал туристический вертолет Ка-226, падение пришлось на пустующий жилой дом, после чего воздушное судно загорелось.

Внутри находились семеро пассажиров, четверо из которых погибли сразу на месте ЧП. Других троих госпитализировали с серьезными травмами. По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, произошла техническая неисправность, также следователи допускают ошибку пилотирования.

